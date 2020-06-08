الكحلوت لـ"دنيا الوطن": لا موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة

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خاص دنيا الوطن

أكدت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه لم يتم تحديد حتى اللحظة، موعد لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.



وقالت الكحلوت في تصريح لـ"دنيا الوطن": "نأمل بأن يتم صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة خلال الايام المقبلة"، نافية وجود موعد للصرف.



وحول موعد وصول السفير القطري، أكدت المتحدثة باسم الوزارة، أن ما يتم تداوله هو عبر وسائل الاعلام فقط، ولا يوجد تصريح رسمي حول موعد وصوله الى قطاع غزة.



وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي قد أعلن في وقت سابق بأن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، سيصل الى قطاع غزة الاسبوع المقبل، لصرف المنحة القطرية المقدرة لـ100 ألف اسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.