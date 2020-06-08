عاجل

  • نتنياهو: مخطط الضم لا يشمل دولة فلسطينية ولا تجميد الاستيطان

شؤون فلسطينية

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 تصدى مقاومون بالرصاص الحي صباح اليوم الاثنين لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.

 وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة، اندلعت في البلدة بين مقاومين وقوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية.

كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه منازل المواطنين دون تسجيل إصابات، فيما اعتقل الشابين محمود ياسر خزيمية، ومهدي زكارنة، بعد أن دهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في بلدة قباطية.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة طالت عدداً من الفتية واندلعت على إثرها مواجهات متفرقة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وسام زكريا عبد الحفيظ عويضات (22 عاما) من الشيوخ، على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، فيما اعتقل شاب آخر على حاجز عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الفتى نصر الله إبراهيم صبيح (16 عاما)، والفتى محمود احمد صلاح (16 عاما)، وهما من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والفتى محمد حسين ديرية (15 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن دهمت منازل ذويهم وفتشتها.

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وقوات الاحتلال على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، فيما أضرم مستوطنون النار بأراضٍ في قرية عينابوس جنوب نابلس.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

طالع تطورات جدول توزيع الكهرباء بقطاع غزة.. ما وضع عدد الساعات الإضافية؟

طالع تطورات جدول توزيع الكهرباء بقطاع غزة.. ما وضع عدد الساعات الإضافية؟

تصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم تتصدر الإعلام الإسرائيلي

تصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم تتصدر الإعلام الإسرائيلي

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

الكحلوت لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: لا موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة

الكحلوت لـ"دنيا الوطن": لا موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة

&#34;شهادات حية&#34;: أطلقوا النار على الحلاق وهو ملقى على الأرض

"شهادات حية": أطلقوا النار على الحلاق وهو ملقى على الأرض

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

خالد يدعو وقف المناكفات السياسية حول المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام

خالد يدعو وقف المناكفات السياسية حول المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس تطال 18 مواطناً بينهم سيدة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس تطال 18 مواطناً بينهم سيدة

منوعات

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

وجد &#34;بنت الجيران&#34; أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

وجد "بنت الجيران" أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

عربي

مصر تسجل 1467 إصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 1467 إصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

مبادرة السيسي لحل الصراع في ليبيا.. هل تنجح أم يتم تقسيم البلاد؟

مبادرة السيسي لحل الصراع في ليبيا.. هل تنجح أم يتم تقسيم البلاد؟

الإمارات لمصر: &#34;إعلان القاهرة&#34; يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا

الإمارات لمصر: "إعلان القاهرة" يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا