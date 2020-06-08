مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وسام زكريا عبد الحفيظ عويضات (22 عاما) من الشيوخ، على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، فيما اعتقل شاب آخر على حاجز عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

رام الله - دنيا الوطنتصدى مقاومون بالرصاص الحي صباح اليوم الاثنين لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة، اندلعت في البلدة بين مقاومين وقوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية.كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه منازل المواطنين دون تسجيل إصابات، فيما اعتقل الشابين محمود ياسر خزيمية، ومهدي زكارنة، بعد أن دهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، في بلدة قباطية.وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة طالت عدداً من الفتية واندلعت على إثرها مواجهات متفرقة.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الفتى نصر الله إبراهيم صبيح (16 عاما)، والفتى محمود احمد صلاح (16 عاما)، وهما من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والفتى محمد حسين ديرية (15 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن دهمت منازل ذويهم وفتشتها.واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وقوات الاحتلال على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، فيما أضرم مستوطنون النار بأراضٍ في قرية عينابوس جنوب نابلس.