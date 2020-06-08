عاجل

  • نتنياهو: مخطط الضم لا يشمل دولة فلسطينية ولا تجميد الاستيطان

شؤون فلسطينية

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم
صورة لدورة يعقدها الاتحاد العربي للنقابات
رام الله - دنيا الوطن
ندد الاتحاد العربي للنقابات، في ختام دورته السابعة، التي عقدت في العاصمة التونسية، بمساعي دولة الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية محتلة. 

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاتحاد، والذي كرس بالكامل للقضية الفلسطينية، "إن الاتحاد العربي للنقابات، ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن صفقة القرن المشؤومة، أعلن عن موقفه الواضح والصريح منها، ومن كل ما يمس الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، بما في ذلك حق الشعبين (الفلسطيني والسوري) في استرداد أراضيهما المحتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967".

وأضاف: "أمام الخطر الداهم والجديد والمتمثل بتطبيق الحكومة الإسرائيلية لخطة استعمارية جديدة، قائمة على ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية، فإننا نجدد رفضنا لهذه الخطوة، لما تمثله من تعدٍ سافر وصريح وفي رابعة النهار على قرارت الشرعية الدولية، ومخالفة فاضحة لأحكام ومبادىء هيئة الأمم المتحدة، سيما مبدأ عدم جواز التقسيم الإجباري للإقاليم المحتلة، ومبدأ عدم جواز إكتساب الأراضي بالقوة، ومبدأ المساواة في السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وجدد الاتحاد العربي للنقابات، تحذيره من تكرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لخطوة ضمها هضبة الجولان السوري المحتلة عام 1967، بضوء أخضر وموافقة أميركية، في ظل إنشغال العالم بالأزمة الصحية العالمية (كورونا)، وإتمام ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المستهدفة.

وقال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستتسبب بتدمير حل الدولتين، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، من خلال تطبيق إجراءات فصل عسكري مشدد سيؤدي إلى تدمير شبكة الطرق والشوراع الحالية في الضفة الغربية، وتشييد شبكة جديدة تلبي احتياجات الضم، ما سيضاعف من حدة الضغوط الداخلية على الفلسطينيين، وفي مقدمتها انفصال أكثر من 200000 فلسطيني من سكان المناطق التي سيشملها الضم عن محيطهم الاجتماعي، وفضائهم السياسي ومجال عملهم الاقتصادي، وغالبيتهم من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي، ما سيؤدي إلى حصر تعاملهم الاقتصادي مع المستعمرات وسوق العمل الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع قاعدة الاستثمار الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية على حساب السكان الأصليين وملاك الأراضي الفلسطينيين.

 وبين الاتحاد، في بيانه، أن الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها ستخضع بشكل نهائي للقوانين الإسرائيلية، ومنها قانون "التسوية – 2017"، الذي يتيح للاحتلال السيطرة على أملاك الغائبين في منطقة (ج)، خاصة الأملاك التي يدعون أنها أملاك عامة، وحتى الأملاك الخاصة، وقانون "القدس الكبرى" الذي شرع ضم تكتلات استيطانية كبرى للقدس مثل (معاليه أدوميم)، وثلاث تكتلات استيطانية أخرى، تتربع على 175 كيلومترا مربعا، من أراضي محافظة القدس المحتلة، وهي مساحة أكبر بـ 140% من مساحة مدينة القدس نفسها بشقيها الغربي والشرقي، والتي تصل لـ 125 كيلومترا مربعا، لتصبح مساحة القدس بعد الضم حوالي 300 كيلومتر مربع.

وأطلق الاتحاد، نداء عاجلا للأصدقاء والحلفاء الدوليين في كل القارات، لحث حكوماتهم وبرلماناتهم للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية، للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والمطالبة ببدء بعملية مساءلة حقيقية لدولة الاحتلال على كل جرائمها بحق الشعب العربي الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

طالع تطورات جدول توزيع الكهرباء بقطاع غزة.. ما وضع عدد الساعات الإضافية؟

طالع تطورات جدول توزيع الكهرباء بقطاع غزة.. ما وضع عدد الساعات الإضافية؟

تصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم تتصدر الإعلام الإسرائيلي

تصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم تتصدر الإعلام الإسرائيلي

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

الكحلوت لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: لا موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة

الكحلوت لـ"دنيا الوطن": لا موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

&#34;شهادات حية&#34;: أطلقوا النار على الحلاق وهو ملقى على الأرض

"شهادات حية": أطلقوا النار على الحلاق وهو ملقى على الأرض

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

حنا عيسى: جريمة الاستيطان الاسرائيلي من الجرائم المستمرة

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بركسات وخيما في قرية بيرين جنوب الخليل

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

خالد يدعو وقف المناكفات السياسية حول المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام

خالد يدعو وقف المناكفات السياسية حول المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

مقاومون يتصدون بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم

الاتحاد العربي للنقابات يندد بخطة الضم

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس تطال 18 مواطناً بينهم سيدة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس تطال 18 مواطناً بينهم سيدة

منوعات

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

وجد &#34;بنت الجيران&#34; أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

وجد "بنت الجيران" أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

عربي

مصر تسجل 1467 إصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 1467 إصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

مبادرة السيسي لحل الصراع في ليبيا.. هل تنجح أم يتم تقسيم البلاد؟

مبادرة السيسي لحل الصراع في ليبيا.. هل تنجح أم يتم تقسيم البلاد؟

الإمارات لمصر: &#34;إعلان القاهرة&#34; يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا

الإمارات لمصر: "إعلان القاهرة" يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا