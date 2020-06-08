الصحة تكشف نتائج الـ250 مخالط لمصابي (كورونا) الثمانية بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، صباح اليوم الإثنين، أن نتائج فحوصات الـ 250 المخالطين للمصابين الثمانية الذين أعلن عن إصابتهم مساء أمس بفيروس (كورونا) في حلحول بمحافظة الخليل، سلبية أي أنهم (غير مصابة).



وأكدت الكيلة في تصريحات لـ(صوت فلسطين)، أن الوزارة ستبقى في حالة ترصد كامل في كافة أنحاء الوطن لانتشار الوباء، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار تسجيل حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين.



في ذات السياق، أعلن اللواء جبرين البكري، محافظ الخليل، إغلاق الصالات وبيوت الأجر والمساجد والمقاهي، والغاء حفلات الأعراس في مدينة حلحول بمحافظة الخليل، حتى اشعار آخر



وأشار البكري، في تصريح له نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن هذه الاجراءات تم اتخاذها حفاظاً على سلامة المواطنين، ولاستكمال اجراءات الطب الوقائي.



وقالت وزيرة الصحة، "سنبقى بين حينة وأخرى نسمع عن حالات جديدة، يجب أن نتعايش مع (كورونا)، ولكن علينا العمل على تقليل قدر المستطاع من انتشار الفيروس وتسجيل أقل الإصابات".



يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس الأحد، تسجيل ثمانية إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في حلحول بمحافظة الخليل، بينهم ثلاثة أطفال.