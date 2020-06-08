التنمية الاجتماعية لـ"دنيا الوطن": لا يوجد موعد حتى الآن لصرف مخصصات الشؤون

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية، ما يقارب 110 آلاف أسرة فلسطينية، كل ثلاثة اشهر، حيث أن عدد الاسر التي تستفيد من الشؤون في قطاع غزة يبلغ 80 الف اسرة، اما في الضفة الغربية 30 ألف أسرة.

رام الله - دنيا الوطنأكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد حتى اللحظة، موعد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة.وقال الديك في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "حتى الآن لا يوجد موعد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفلسطينية المستفيدة".