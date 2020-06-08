حتى إشعار آخر.. محافظ الخليل يقرر اغلاق الصالات والمساجد والمقاهي بالمدينة

وأوضح البكري، بعد اجتماع عقد في بلدية حلحول، بحضور رئيس البلدية، واقليم حركة فتح، ولجنة الطوارئ والطب الوقائي والمؤسسة الأمنية، أنه تم الاتفاق على إغلاق المساجد والصالات والمقاهي والغاء بيوت العزاء وحفلات الاعراس في حلحول حتى اشعار آخر، من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين واستكمال اجراءات الطب الوقائي، منعا لتفشي (كورونا).





يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء أمس، تسجيل ثمانية إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في حلحول بمحافظة الخليل، بينهم ثلاثة أطفال.





وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، صباح اليوم الإثنين، أن نتائج فحوصات الـ 250 المخالطين للمصابين الثمانية الذين أعلن عن إصابتهم مساء أمس بفيروس (كورونا) في حلحول بمحافظة الخليل، سلبية أي أنهم (غير مصابة).