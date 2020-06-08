نتنياهو: الإدارة الأمريكية لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أن الإدارة الأمريكية لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان) الإسرائيلية.



تصريحات نتنياهو جاءت خلال اجتماعه، صباح اليوم الاثنين، مع رؤساء المستوطنات، مشيرا إلى أن هناك خلالفات حول مساحة الأراضي المزمع ضمها، وحول مخطط الدولة الفلسطينية الذي تعارضه اسرائيل، وفقا للقناة.



وتستعد حكومة الاحتلال الاسرائيلي، لتطبيق خطة ضم الأغوار ومناطق في الضفة الغربية، كتطبيق لخطة الادارة الأمريكية لعملية السلام، والمعروفة اعلامياً باسم (صفقة القرن).