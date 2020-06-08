قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس تطال 18 مواطناً بينهم سيدة

صورة لجنود الاحتلال الاسرائيلي يقيدون شابا فلسطينيا

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة طالت نحو 18 مواطناً بينهم سيدة بعد اقتحام منازلهم واقتيادهم الى مراكز التحقيق.



وحسب مصادر محلية في القدس فإن المعتقلين هم زوجة المقدسي معاذ الأشهب من وادي الجوز الذي صادرت قوات الاحتلال مركبته والمواطن محمد الصياد، ومحمد "الشبل"، وأحمد خويص، وطلال الصياد، وناجي أبو جمعة، وإياد الهدرة، وإيهاب أبو سبيتان من الطور (جبل الزيتون)، كما اعتقلت رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب من حي الصوانة، وجهاد عويضة من حي الثوري في سلوان، وأحمد مصطفى من العيساوية، ونضال عفانة من صورباهر، وفريد الباسطي من البلدة القديمة وخالد ابو غنام واحمد عرفات وسامر شنك وأشرف عبيد ومازن بدر وحازم غرابلة.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس 4 مقدسيين بينهم طفل فيما أبعدت سبعة مواطنين عن المسجد الأقصى لأكثر من خمسة أشهر ليرتفع عدد المبعدين عن المسجد منذ فتحه قبل أيام الى أكثر من عشرين مقدسياً بينهم خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري وعدد من الناشطين والمرابطين.



وقال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، إن قوات الاحتلال نفذت 162 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة خلال شهر مايو الماضي، بينهم 6 إناث و12 فتى وطفل واحد وتمت معظم الاعتقالات تمت خلال وقت الفجر.



وكان الشيخ صبري قد حذر من مخططات خطرة يعد لها الاحتلال وتستهدف المسجد الأقصى من خلال منع المسلمين من التواجد فيه في أوقات محددة وتفريغه بشكل كامل لصالح المستوطنين بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا والسيطرة على المزيد من الوقفيات الإسلامية في القدس بعد تطبيق خطة الضم، الى جانب وجود مخططات استيطانية خطرة سينفذها الاحتلال في ساحة البراق وحول المسجد الأقصى.