أول تعليق إيراني على وفاة رمضان شلح

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، وقف بشجاعة وبصيرة أمام كل الانحرافات، مؤكداً الاستمرار في النهج الذي خطّه وطبّقه سلفه قاسم سليماني.





وأضاف قاني، وفق قناة (الميادين): "الراحل شلّح أفنى عمره في الجهاد بشجاعة وتضحية في طريق المقاومة وتحرير فلسطين".



وفي السياق، نعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شلّح، وقال في رسالة معزياً بوفاته، إنه "بكل تأكيد سيبقى ذكر رمضان شلح حياَ في ذاكرة الشعوب المناضلة كرمز للمقاومة".



وأشار ظريف، إلى أن أمضى تاريخاً طويلاً من الجهاد والنضال ضد "النظام الصهيوني"، مشيراً إلى أنه قضى حياته في ظروف صعبة مضحياً شجاعاً في سبيل تحرير فلسطين.





رام الله - دنيا الوطن