شؤون فلسطينية

مستوطن يعتدي على طفلة مقدسية ويصيبها في عينها

مستوطن يعتدي على طفلة مقدسية ويصيبها في عينها
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت مساء اليوم الأحد الطفلة مريم ياسر نجيب بجراح في عينها إثر اعتداء مستوطن عليها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن أحد المستوطنين دفع الطفلة بقوة على الأرض خلال سيرها في أحد شوارع البلدة القديمة مما أدى لإصاباتها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

ونقلت الطفلة مريم إلى إحدى مستشفيات القدس لتلقي العلاج.

أخبار ذات صلة

أول تعليق إيراني على وفاة رمضان شلح

أول تعليق إيراني على وفاة رمضان شلح

فتح: ندين الاعتداء الآثم على مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين بغزة

فتح: ندين الاعتداء الآثم على مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين بغزة

فلسطين تُسجل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

حلس لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: شلح كان رجلاً وطنياً خسره كل الشعب الفلسطيني

حلس لـ "دنيا الوطن": شلح كان رجلاً وطنياً خسره كل الشعب الفلسطيني

أبو سنينة يبحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جملةً من المشاريع التطويرية

أبو سنينة يبحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جملةً من المشاريع التطويرية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يشن هجوماً حاداً على قانون &#34;حماية الأسرة&#34;

قيادي بـ "حماس" يشن هجوماً حاداً على قانون "حماية الأسرة"

برسالته لـ &#34;المالكي&#34;: وزير خارجية تشيلي يؤكد أن الضم سيكون له عواقب وخيمة

برسالته لـ "المالكي": وزير خارجية تشيلي يؤكد أن الضم سيكون له عواقب وخيمة

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

مستوطن يعتدي على طفلة مقدسية ويصيبها في عينها

مستوطن يعتدي على طفلة مقدسية ويصيبها في عينها

فتح: ندين الاعتداء الآثم على مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين بغزة

فتح: ندين الاعتداء الآثم على مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين بغزة

أبو سنينة يبحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جملةً من المشاريع التطويرية

أبو سنينة يبحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جملةً من المشاريع التطويرية

برسالته لـ &#34;المالكي&#34;: وزير خارجية تشيلي يؤكد أن الضم سيكون له عواقب وخيمة

برسالته لـ "المالكي": وزير خارجية تشيلي يؤكد أن الضم سيكون له عواقب وخيمة

وفد قيادي من حماس في اسطنبول يعزي قيادة الجهاد بوفاة شلح

وفد قيادي من حماس في اسطنبول يعزي قيادة الجهاد بوفاة شلح

&#34;النجاح&#34; ضمن أفضل ثماني جامعات على مستوى قارة آسيا حسب تصنيف جوائز الأوسكار

"النجاح" ضمن أفضل ثماني جامعات على مستوى قارة آسيا حسب تصنيف جوائز الأوسكار

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والقيادي بالجهاد الإسلامي خالد البطش

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والقيادي بالجهاد الإسلامي خالد البطش

حبيب لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: شلح جسّد مبادئ نحن بأمس الحاجة بأن نحافظ عليها

حبيب لـ "دنيا الوطن": شلح جسّد مبادئ نحن بأمس الحاجة بأن نحافظ عليها

منوعات

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في &#34;البرنس&#34;

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في "البرنس"

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

عربي

مصر تسجل 1467 إصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 1467 إصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

مبادرة السيسي لحل الصراع في ليبيا.. هل تنجح أم يتم تقسيم البلاد؟

مبادرة السيسي لحل الصراع في ليبيا.. هل تنجح أم يتم تقسيم البلاد؟

الإمارات لمصر: &#34;إعلان القاهرة&#34; يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا

الإمارات لمصر: "إعلان القاهرة" يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا