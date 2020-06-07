مستوطن يعتدي على طفلة مقدسية ويصيبها في عينها

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت مساء اليوم الأحد الطفلة مريم ياسر نجيب بجراح في عينها إثر اعتداء مستوطن عليها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان أن أحد المستوطنين دفع الطفلة بقوة على الأرض خلال سيرها في أحد شوارع البلدة القديمة مما أدى لإصاباتها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ونقلت الطفلة مريم إلى إحدى مستشفيات القدس لتلقي العلاج.