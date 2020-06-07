مصر تسجل 1467 إصابة و39 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الأحد، 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.





كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة والسكان في البلاد، مضيفة أن 423 مصاباً خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.



وارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 34079 حالة، من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل.





كما ارتفع عدد حالات الوفاة 1237.



رام الله - دنيا الوطن