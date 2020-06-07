فتح: ندين الاعتداء الآثم على مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة فتح، إياد نصر، إن حركته تدين الاعتداء الآثم على مقر منظمة التحرير الفلسطينية "الاتحاد العام لعمال فلسطين في مدينة غزة".
وأوضح نصر، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الاعتداء تم من جهة مشبوهة خارجة عن الصف الوطني والوحدوي.
وأضاف نصر: "لا تراجع عن استراتيجيتنا في إعادة بناء نقاباتنا ومؤسساتنا الوطنية، لتعزيز قدرتها على تحمل أعباء المرحلة في الدفاع والتصدي لمخططات الاحتلال".
وأكمل: "نستغرب من سلطة الأمر الواقع في غزة توفير مظلة عمل لمثل هذه العصابات التي تكرر اعتداءتها على مؤسساتنا الوطنية، وتعيد فتح الباب لسياسة البلطجة والانفلات الأمني"، وفق تعبيره.
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