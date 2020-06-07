حلس لـ "دنيا الوطن": شلح كان رجلاً وطنياً خسره كل الشعب الفلسطيني





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أننا عرفناه أخاً صديقاً قائداً وطنياً لا يمكن إلا أن يحظى باحترام كل الفصائل الفلسطينية".





وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أمس السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، رمضان شلح بعد صراع طويل مع المرض.













خاص دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس أنه الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح، كان رجلا وطنياً خسره كل الشعب الفلسطيني.