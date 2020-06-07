أبو سنينة يبحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جملةً من المشاريع التطويرية

بحث رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر جملةً من المشاريع التطويرية





جاء ذلك خلال استقبال أبو سنينة اليوم الأحد، سدر، يرافقه طاقم من الوزارة وممثلين عن نقابة المهندسين (فرع الخليل) في دار البلدية، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدارية ورؤساء الأقسام المختصة.



ورحبّ أبو سنينة بالوفد الضيف مؤكداً على الشراكة الحقيقية التي تربط البلدية بالوزارة وكافة الوزارات، متطلعاً إلى تحقيق الغايات المنشودة من هذه الشراكة والمتمثلة في خدمة المواطن الفلسطيني من خلال إنجاز مشاريع مختلفة من شأنها النهوض بالواقع التكنولوجي في فلسطين، موضحاً أهمية التعاون في مشروعي الفايبر والرمز البريدي والذين قطعت فيهما البلدية شوطاً كبيراً، بالإضافة إلى رعاية حاضنات الأعمال التابعة لبلدية الخليل والحديقة التكنولوجية، لتشجيع المبادرات والمشاريع الشبابية.



من جانبه، أعرب الدكتور "سدر" عن سعادته بزيارة بلدية الخليل، مُشيداً بتجربة البلدية الغنية خاصةً فيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، مُثنياً على الجهود التي تبذل منذ عدة سنوات لتحويل البلدية إلى بلدية الكترونية والذي بدأ يلمسه المواطن الفلسطيني من خلال توفير عدة خدمات الكترونية، مؤكداً أنّ بلدية الخليل كانت من أوائل البلديات التي لحقت بركب التطور.





















وشدد على أنّ موضوع الترميز البريدي موضوع وطني بامتياز باعتباره من أهم عناصر المدن الحديثة والذي يتضمن تنظيم تقديم الخدمات بأفضل جودة، معلناً أنّ الوزارة تعمل على تأسيس شركة لبناء شبكة "فايبر".

رام الله - دنيا الوطن