شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهاراً وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا  والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق وباردا نسبيا ليلاً فوق المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-17 28-16 28-16 بيت لحم 30-17 28-16 28-16
رام الله والبيرة 28-16 26-15 26-15 طولكرم 30-19 29-19 29-19
نابلس 31-18 29-17 29-17 قلقيلية 30-19 29-19 29-19
جنين 33-21 32-20 32-20 سلفيت 30-17 28-16 28-16
طوباس 33-21 32-20 32-20 روابي 31-18 29-17 29-17
الخليل 29-16 27-15 27-15 غزه 29-20 28-20 28-20
أريحا 37-24 36-24 36-24 خانيونس 29-20 28-20 28-20
الأغوار الشمالية 35-22 34-22 34-22 رفح 30-19 29-19 29-19

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