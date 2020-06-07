برسالته لـ "المالكي": وزير خارجية تشيلي يؤكد أن الضم سيكون له عواقب وخيمة





وأكد الوزير ريبيرا أن حكومة تشيلي تتابع باهتمام كبير وقلق خاص هذا الإعلان، وأن موقف الحكومة التشيلية من قضية فلسطين ثابت ويلتزم بلا قيود بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، وهو ما أعربت عنه تشيلي باستمرار من خلال رسائل مختلفة صدرت عن وزارة الخارجية، دعت فيها إلى احترام القرار رقم 242 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 1967.





وأضاف الوزير التشيلي أن الضم النهائي سيكون خطيراً ولا يمكن التنبؤ بعواقبه على تحقيق حل عادل وسلمي للصراع، مما يؤدي إلى عرقلة أي عملية على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة.





كما شدد ريبيرا على أن تشيلي تدعم كافة الجهود لتحقيق سلام دائم، والاحترام والاعتراف بسيادة فلسطين وإسرائيل كدولتين مستقلتين وحقهما في العيش في سلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وبذلك تدعم التشيلي الطرفين لإقامة حوار بحسن نية واستئناف المفاوضات بينهما من أجل رفاهية كلا الشعبين.





بدوره أرسل المالكي وبناءً على هذه الرسالة بأخرى جوابية يشرح فيها مخاطر الضم ونتائجه المحتملة وانعكاساته، ويطلب من الوزير التشيلي تصدير مواقف واضحة من سياسة الضم الإسرائيلي أسوة بعديد الدول، خاصة أن هناك حوالي 400 الف مواطن من أصول فلسطينية في تشيلي.

وفي مقدمة المخاطر، النتائج الكارثية وتداعيات إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نيتنياهو عزمه ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.