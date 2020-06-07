دولي

تعيين سيدة سفيرة لإسرائيل في مصر لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام

تعيين سيدة سفيرة لإسرائيل في مصر لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام
أميرة أورون
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم، على تعيين أميرة أورون، سفيرة ‎إسرائيل الجديدة لدى ‎مصر. 

ويأتي هذا التعيين بعد أن كان هذا المنصب، شاغراً لحوالي عام أي منذ انتهاء فترة ولاية السفير السابق، دافيد غوفرين.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بين الجانبين، تتولى سيدة منصب السفير الإسرائيلي في القاهرة.

ويشار إلى أن أورون بدأت العمل في وزارة الخارجية عام 1991 واشغلت عدة مناصب ومنها الناطقة بلسان السفارة الإسرائيلية في مصر، ومديرة القسم للإعلام العربي في الوزارة، ومديرة قسم مصر. 

كما أنها قامت بإشغال منصب القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في أنقرة حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016. 

وأميرة أورون حاصلة على لقب جامعي بتاريخ الشرق الأوسط وباللغة العربية.

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