وزير الحكم المحلي: ليس من صلاحيات حماس "خصخصة" الأراضي الحكومية

عبر وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، عن رفضه لما قاله إنه "سعي حركة حماس لخصخصة أراضي حكومية في قطاع غزة"، مؤكداً أن ذلك ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات مجلس الوزراء ومصادقة رئيس دولة فلسطين.



وقال صالح، لإذاعة "صوت فلسطين"، إن تعيين المجالس البلدية مخالف للقانون بشكل قطعي، ومن حق المواطن أن ينتخب من يقوم بإدارة خدماته اليومية، متابعاً: "ما قامت به حماس في المحافظات الجنوبية مرفوض".











رام الله - دنيا الوطن