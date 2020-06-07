شؤون فلسطينية

وفد قيادي من حماس في اسطنبول يعزي قيادة الجهاد بوفاة شلح

وفد قيادي من حماس في اسطنبول يعزي قيادة الجهاد بوفاة شلح
رمضان شلح
رام الله - دنيا الوطن
قدّم وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة اسطنبول التعازي لقيادة حركة الجهاد الإسلامي بوفاة الأمين العام السابق للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح.

وضم وفد حماس نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، والقيادي، د. أحمد بحر ورئيس الحركة في منطقة الخارج د. ماهر صلاح، والقيادي في الحركة د. أبو بكر رشيد.

وكان في استقبال وفد حماس، عضو المكتب السياسي للجهاد د.محمد الهندي، ود.عمر شلح شقيق الفقيد رحمه الله وعدد من قيادات الحركة.

وذكر وفد حماس مناقب الفقيد، وروحه الوطنية الوحدوية العالية وحياته الحافلة بالعطاء والتضيحة.

وأكد الوفد أنه برحيل القائد شلح فقد شعبنا وأمتنا مفكرا نذر حياته للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة، ومقاتلا قارع الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل.

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