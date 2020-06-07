"الخارجية": تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية في الكويت

وكان "الخارجية" وقبل الإعلان عن الوفاتين، أعلنت اليوم الأحد أن هناك 119 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1855 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم.



وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا)، أن هناك 1033 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الكويت.وأضافت في تغريدة عبر (تويتر): أن حالتي الوفاة للمهندس عمار أحمد أبو ناصر (49 عاماً)، والمواطن محمد خليل الفرا (62 عاماً).