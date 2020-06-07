هنية يجري اتصالاً مع النخالة معزياً بوفاة شلح





كما أجرى اتصالاً بأشقاء الراحل الكبير، وكذلك مع الأخوة في المكتب السياسي، الشيخ نافذ عزام، والأستاذ خالد البطش.





وأعرب هنية وفق ما نقل موقع حركة (الجهاد الإسلامي)، عن وقوف حماس بالكامل مع حركة الجهاد في هذا المصاب.









رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالاً مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، معزياً بوفاة القائد الوطني الدكتور رمضان شلح.