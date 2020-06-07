تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والقيادي بالجهاد الإسلامي خالد البطش



وقدم الرئيس عباس خلال الاتصال، التعزية لأمين عام الحركة، زياد النخالة ولقيادة حركة الجهاد الإسلامي، ومكتبها السياسي.



بدوره شكر البطش الرئيس على اتصاله وتضامنه مع الحركة في هذا المصاب الجلل، وفق ما نقل موقع حركة الجهاد الإسلامي على الانترنت.



وكان الرئيس عباس أجرى صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع أسرة الدكتور رمضان، وهاتف شقيقه الاستاذ محمد شلح، مقدماً التعازي لعائلة القائد الوطني ولأسرته.

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيا، مع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش للتعزية بوفاة الدكتور القائد الوطني الكبير رمضان شلح.