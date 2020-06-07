حبيب لـ "دنيا الوطن": شلح جسّد مبادئ نحن بأمس الحاجة بأن نحافظ عليها





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن شلح كان دائما يؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني، والوقوف صفا واحدا كشرط من شروط التحرير.





وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أمس السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، رمضان شلح بعد صراع مع المرض.













خاص دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب أن الأمين العام السابق الراحل، رمضان شلح جسد مبادئ وقيم "ما أحرانا اليوم ونحن بأمس الحاجة بأن نحافظ عليها".