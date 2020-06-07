الاحتلال الإسرائيلي يُعلن اعتقال منفذ عملية يعبد في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلقاء القبض على قاتل أحد جنوه الشهر الماضي وذلك بعد إلقاء حجر عليه في 12 أيار/مايو من الشهر الماضي.





وقال جيش الاحتلال، إنه خلال نشاط مشترك بين جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال الفلسطيني نظمي أبو بكر من سكان يعبد يبلغ من العمر 49 عام يقف خلف عملية قتل الجندي عميت بن يغال خلال نشاط عملياتي.





وكان جيش الاحتلال أعلن عن مقتل أحد جنودها خلال تنفيذه حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، خلال ساعات الفجر.



وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان، أن "جنديا إسرائيليا قتل بعد إصابته بحجر في رأسه، خلال نشاط عملياتي، لتنفيذ اعتقالات في قرية يعبد شمال غربي جنين".



وأشار إلى أن "الجندي عميت بن إيغال (21 عاما) من وحدة غولاني، التي تعتبر من قوات النخبة بالمشاة، قتل نتيجة إصابته بحجر ألقي على رأسه".



رام الله - دنيا الوطن