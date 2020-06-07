الشرطة: مصرع طفل جراء حادث دهس في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر (عامين ونصف) مصرعه اليوم، جراء حادث دهس وقع في مدينة يطا، جنوب مدينة الخليل.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الطفل تعرض لحادث دهس من قبل مركبة أثناء عبوره الطريق، نقل على إثرها إلى مستشفى ابو الحسن القاسم حيث أعلن الأطباء عن وفاته.



وأضاف ارزيقات: أنه حتى اللحظة لم يتم معرفة هوية السائق حيث باشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إعلام النيابة العامة.