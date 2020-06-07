شاهد.. هنية: القائد شلح رسّخ منهجًا عظيمًا بالتكامل بين حماس والجهاد





وأضاف في مقطع مصور نشره موقع حركة (حماس) على الانترنت: أننا "سنمضي على ما مات عليه أبو عبدالله".





وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أمس السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، رمضان شلح بعد صراع مع المرض.













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية: إن القائد رمضان شلح رسّخ منهجًا عظيمًا في التكامل بين الحركتين.