شاهد.. هنية: القائد شلح رسّخ منهجًا عظيمًا بالتكامل بين حماس والجهاد

شاهد.. هنية: القائد شلح رسّخ منهجًا عظيمًا بالتكامل بين حماس والجهاد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية: إن القائد رمضان شلح رسّخ منهجًا عظيمًا في التكامل بين الحركتين.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية: إن القائد رمضان شلح رسّخ منهجًا عظيمًا في التكامل بين الحركتين.
وأضاف في مقطع مصور نشره موقع حركة (حماس) على الانترنت: أننا "سنمضي على ما مات عليه أبو عبدالله".
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أمس السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، رمضان شلح بعد صراع مع المرض.
التعليقات