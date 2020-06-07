قوات الاحتلال تعتقل أربعة مقدسيين بينهم طفل وتبعد خمسة ناشطين عن الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مقدسيين بينهم الطفل يزن حداد من حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس.



كما اعتقل الاحتلال الشابين معتز شويكي وياسر غيث بعد اقتحام منزليهما في حيّ الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على عائلة الشاب غيث خلال اقتحام منزلهم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



كما اعتقل الشاب المقدسي عرين الزعانين من بيته في وادي الجوز رغم تواجده في الحجر الصحي المنزلي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر نادر ناصر في رأس العامود واعتدت على عائلته.



وخلال ساعات اليوم أبعدت سلطات الاحتلال خمسة مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات طويلة تمتد لأشهر.



والمبعدون هم الشاب عماد الزعانين وأحمد أبو غزالة وهنادي حلواني خديجة خويص لستة أشهر أما الناشط ناصر قوس فتم إبعاده عن الأقصى لخمسة أشهر.