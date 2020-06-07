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استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

استعدادات في الكويت لفتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد المسؤولون في الكويت للإعلان عن فتح المساجد المقرر الأربعاء، وتشغيل رحلات الطيران التجارية، بعد إغلاق لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالبلاد، مبارك الحریص: إن إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي، في وقت تستعد فيه الكويت لفتح المساجد الأربعاء المقبل، بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس (كورونا).

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، لم يحدد الوزير موعد تشغيل المطار لكنه قال: إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المئة والثانية 60% وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس (كورونا).

كما أعلن وزیر العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة، فھد العفاسي معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءاً من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.

وقال العفاسي في تصريح بثته (كونا): إن الوزارة انتھت من جميع الاستعدادات والتجھیزات كما تم تعقيم المساجد ”في المناطق النموذجیة“ من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس (كورونا) وفقا للاشتراطات الصحیة.

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