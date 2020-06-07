"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً الأربعاء لمناقشة تهديدات إسرائيل بالضم

إحدى قمم منظمة التعاون الاسلامي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً مفتوح العضوية، للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.



ويترأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).