فتح: الاعتداء على مقر منظمة التحرير يستهدف للتأسيس لمرحلة جديدة



وأكدت فتح أنها ترى في هذا السلوك المنحرف والفعل الشاذ الخارج عن كل الأعراف الوطنية، تأسيسا لمرحلة جديدة من الفلتان والفوضى الذي عانى من تبعاته شعبنا كثيراً، خاصة أن أفراد هذه المجموعة من الخارجين عن الصف الوطني المنفلتين الذين يبحثون عن مكان لهم في أجواء الفوضى والعبث بمقدرات الشعب ومؤسساته الوطنية، وفق تعبير البيان.



وأكدت فتح في بيانها، أنها والفصائل الوطنية قادرة على حماية مؤسساتنا الوطنية وحماية الشرعية، فيما حملت الحركة سلطة الأمر الواقع بغزة المسؤولية عن مثل هذه الأفعال وتداعياتها.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح - مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية، في المحافظات الجنوبية: إن قيام ما وصفتها مجموعة من "العناصر المنشقة المنفلتة" بمحاولة الاعتداء على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في غزة - الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، جريمة كبرى لن يقبل بمرورها شعبنا الفلسطيني العظيم .وأضافت في بيان لها اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن المحاولة تستهدف في الأساس الشرعية الوطنية والنيل من وحدانية التمثيل الفلسطيني، وما يشكله ذلك من مخاطر وأضرار جسيمة تعود على المشروع الوطني والقضية برمتها.