سلطات الاحتلال تخطر بإزالة مسكن وبركس وجدار حجري شرق يطا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإزالة مسكن وبركس وجدار حجري، شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور: إن قوات الاحتلال داهمت منطقة ماعين جنوب شرق يطا، وأخطرت المواطن أحمد محمود الحمامدة، بهدم وازاله غرفة سكنية وبركس، وجدار حجري قديم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).