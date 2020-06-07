مستوطنون يسرقون محاصيل زراعية لمزارعين جنوب الخليل

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

في سياق آخر، سرق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، محاصيل زراعية لمزارعين في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية.



وقال الجبور: إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "يعقوب طاليا" المقامة عنوة على اراضي المواطنين في مسافر يطا، قاموا بسرقة محاصيل القمح والشعير والتبن من بيدر المزارع بركات مر، من منطقة توينين في المسافر الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).