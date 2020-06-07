"الخارجية": 119 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم





وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس (كورونا)، أن هناك 1033 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.



وأكد فريق العمل المختص أنه تلقى مذكرة شفهية من مكتب تمثيل جمهورية كوريا الجنوبية تتضمن موافقة الحكومة الكورية على تقديم دعم طبي لدولة فلسطين، عبارة عن مواد فحص لفيروس كورونا بما قيمته 200000 دولار لدعم الحكومة الفلسطينية في مواجهة هذا الفيروس.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية بتسجيل 7 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 806، فيما لم تسجل أية حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 56، وسجلت حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 317. افادنا مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية ديترويت أنه قام بالإطمئنان على جميع أبناء الجالية الفلسطينية ولا توجد أية خسائر مادية أو إصابات بين صفوفهم. افادنا مركز خدمات الجالية في ولاية شيكاغو أنه لا توجد أية خسائر مادية جديدة بين صفوف أبناء الجالية، وأن المركز يقوم بتسجيل الطلاب والعالقين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في الولاية بالتنسيق مع الوزارة على مدار الساعة لحين صدور أية تعليمات خاصة بعودة العالقين كما افادنا بأن أبناء الجالية يثمنون الدور الذي يقوم به المركز بالتنسيق مع الوزارة.





وأفاد مركز خدمات الجالية في فيلادلفيا أنه لا توجد خسائر مادية أو إصابات بين أبناء الجالية، وأن المركز يقوم بالإطمئنان عليهم باستمرار.





وأفاد مركز خدمات الجالية في ولاية كاليفورنيا أن بعض المحال التجارية لأبناء الجالية قد تم الإعتداء عليها وسرقتها وتكسيرها وأنه جاري احصاء عددها وسيتم افادتنا لاحقاً.





وأفاد مركز خدمات الجالية في نيوجرسي أنه لا توجد أية خسائر مادية أو إصابات ببن صفوف أبناء الجالية في الولاية وأنهم يقومون بتوزيع العصائر والمياه على المتظاهرين. افادنا مركز خدمات الجالية في واشنطن العاصمة أنه لا توجد أية إصابات أو خسائر مادية بين صفوف أبناء الجالية، وأن المركز يقوم بشكل دوري بتسجيل العالقين والطلبة من أبناء الجالية في المركز.



وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في الممكلة العربية السعودية تسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن شحته عبدالرازق سليم لافي (66) عاماً بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17، في حين لم تسجل إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الاصابات 41، تعافى منها 7. تتابع السفارة والقنصلية أسر وذوي المتوفين وتقف إلى جانبهم وتواسيهم في مصابهم، كما تتواصل مع الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها وظروفها المعيشية.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية لكل من : المواطنة عصمت برهم (٥٦) عاماً، والمواطن عبد الوهاب نجم (٧٩) عاماً بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4. كما افادتنا السفارة تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات إلى 7، تعافت منها حالة واحدة وحالتين وضعهما مستقر. تابعت السفارة الوضع الصحي لستة مواطنين في حالة الإشتباه الإصابة بالفيروس، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة سلامتهم جميعاً، كما تتابع السفارة مع وزارة الصحة المصرية كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بحالتي الوفاة الجديدتين.



وأفادت بعثة فلسطين لدى ممكلة هولندا تسجيل 4 حالات تعافي ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 7، ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات الإجمالي 8.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 36، فيما سجلت 8 حالات تعافي جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 27، وتبقى 7 حالات نشطة منها 6 في الحجر المنزلي وأوضاعهم الصحية جيدة وواحدة في المسشفى، وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتطمئن على صحتها وتتابع أوضاعها المعيشية، وذلك من خلال رؤساء الجاليات في المقاطعات البرازيلية المختلفة .



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا الإطمئنان على الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية والطلبة في مختلفة أنحاء المحافظات الاندونيسية، وذلك من خلال طاقم السفارة وخلية الأزمة. قامت السفارة بتقديم المساعدة المالية لجميع الطلبة الذي تقدموا بطلب المساعدة، وكذلك لأبناء الجالية المحتاجين. تفيد السفارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، لتبقى إصابة واحدة مسجلة لأحد الطلبة الذين يدرسون في كلية الطب في مدينة سورا بايا، حيث تتواصل السفارة بشكل مستمر معه للإطمئنان على صحته وظروفه المعيشية. باشرت السفارة عملها مع إتباع إجراءات الوقاية والسلامة وبشكل منتظم، وتقوم بمتابعة جميع المهام والقضايا والمستجدات كالمعتاد.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا الاتحادية أنه لم يتم تسجيل أية اصابة جديدة في صفوف الجالية في جميع الولايات الالمانية ليبقى عدد الاصابات المسجلة 15، تعافى منها 4 حالات. تواصل السفارة متابعة أوضاع الجالية والطلبة للإطمنئان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وقامت من خلال لجنة الطوارئ المشكلة بالتعاون مع الجالية والمؤسسات الفلسطينية بتشكيل صندوق للطالب لمساعدة الطلبة الذين يتجاوز عددهم 20 ألف، حيث قدم الصندوق مئات المساعدات النقدية للطلبة المحتاجين، كما تواصل السفارة تقديم الإرشادات والمشاروات للطلبة لتوجيههم إلى الجهات الالمانية المعنية بتوفير فرص عمل مؤقتة لهم، مما خفف بشكل كبير من أعداد الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم مالي بسبب الأزمة. وفي هذا الإطار وبالتنسيق بين السفارة وصندوق الطالب والاتحاد العام للأطباء في المانيا تم تقديم مساعدات خاصة للطلبة المحتاجين ممن يدرسون في مجالي الطب والصيدلة. تؤكد السفارة أن أبوابها بقيت مفتوحة ولم يتوقف العمل طيلة الأزمة، وواصلت تقديم جميع أشكال الخدمات القنصلية للمواطنين، وهي تعمل حالياً بكامل طاقهما وبساعات عمل كالمعتاد وفي ذلك وبالتعاون مع الوزارة تم تمديد 35 جواز سفر لمواطنين مقيمين في المانيا لمن تقطعت بهم السبل، وتقوم السفارة حالياً بتسجيل وإعداد قوائم للراغبين في العودة إلى أرض الوطن من العالقين، سواء مواطنين أو طلبة.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق أنه وفي ضوء بدء الموجة الثانية من انتشار وتفشي وباء كورونا في العراق، عممت السفارة على أبناء الجالية الفلسطينية خاصة على القاطنين في حي البلديات في العاصمة بغداد بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام التام بطرق الوقاية المعلنة رسمياً من الحكومة العراقية، وتفيد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية في حين تعاملت السفارة مع حالة اشتباه لمواطن ستيني وقامت بنقله بسيارة السفارة إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة له تبين أنه غير مصاب، أما بالنسبة لعائلة المواطن الذي توفي بالكورونا سابقاً تؤكد السفارة أنها خرجت من الحجر وتبين أن جميع افرادها سالمين. تؤكد السفارة أن الوضع المعيشي للجالية صعب ويتدهور يوماً بعد يوم وتطالب بتوفير مساعدات عاجلة لها، وتؤكد أنه تم توزيع 160 سلة غذائية كبيرة على العائلات الفقيرة في مدينة الموصل بتبرع من جميعة خيرية عراقية مولتها جمعية خيرية كويتية، كما تم توزيع مبالغ مالية على الأسر المحتاجة بتبرع من رجل أعمال، وتوزيع ألعاب أطفال على العائلات التي لديها أطفال. هذا وتواصل السفارة عملها بحالة الطوارئ مع إتباع جميع أساليب الوقاية من الفيروس.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا أنه لم تسجل أية إصابة في صفوف الجالية حتى الآن، وتتابع أوضاعها بالتعاون مع مجلس الجالية ومندوبي السفارة في كافة المناطق في غرب ليبيا، وذلك للإطمئنان على صحتها وسلامتها وتقديم الخدمات والمساعدات لمن يطلبها. تتابع السفارة قضية إجلاء العالقين من أبناء الجالية المقيمين في لبييا والمتواجدين حالياً في تركيا، وتفيد أنها حصلت على الموافقات من لجنة الأزمة الليبية في وزارة الخارجية لإعادتهم جميعاً، كما تم إعادة مواطن مقيم كان عالقاً في المملكة المغربية. وتؤكد السفارة أن عدد العالقين في تركيا 63 مواطن فلسطيني، حيث تقوم القنصلية الليبية بأخذ العينات لفحصهم وحجرهم في إحدى فنادق اسطنبول، مع تكفل الدولة الليبية بجميع مصاريف الحجر لمدة اسبوعين ليتم بعدها إعادتهم إلى ليبيا.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا متابعة أوضاع الجالية الصحية والمعيشية، وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة في صفوفها، وتقوم بالتنسيق اليومي معها للتشاور وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع إصابات لدى الجالية. تشكر الجالية الفلسطينية في نيجيريا القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين والسفارة على اهتمامهم الدائم بالجالية في نيجيريا.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد أن هناك 119 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 1855 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم.