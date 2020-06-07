"الجهاد الإسلامي": دفن رمضان شلح في دمشق

وأضافت على لسان عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نتوجه بالشكر الجزيل لمصر الشقيقة التي وافقت على نقل الجثمان الطاهر إلى قطاع غزة، كما نشكر الأخ الرئيس محمود عباس والأخ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على جهودهما في هذا الاطار وتضامنهما".



وأضاف: "الشكر موصول لكل ابناء شعبنا في الداخل والشتات ولجماهير امتنا وقواها كافة التي وقفت مساندة معنا في هذا المصاب الجلل".



وأعلن البطش لأبناء شعبنا عن فتح العزاء لمدة ثلاثة ايام من بعد صلاة العصر في ساحة الكتيبة بغزة.



وكانت وسائل إعلام تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أكدت أن جثمان شلح، سيواري الثرى في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مصر وافقت على نقل الجثمان.



كما قالت حركة حماس، إن الجهود التي بذلها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لنقل جثمان شلح تكللت بالنجاح.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد: وري جثمان القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح في ثرى مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك بجوار رفيق دربه الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي في العاصمة السورية دمشق.