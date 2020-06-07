"مركزية فتح" تعزي بوفاة شلح

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رام الله - دنيا الوطن

عزت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة الجهاد الاسلامي، بوفاة الأمين العام السابق للحركة رمضان عبد الله شلح ، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والتمسك بالثوابت الوطنية.



وقالت اللجنة المركزية في برقية تعزية، اليوم الأحد، "لقد آلمنا كثيرا رحيل المناضل والقائد الفلسطني رمضان شلح، الذي كرس حياته من أجل شعبه ومن أجل الحرية، متميزا بمواقفه المنحازة للوطن، رافضا الاحلاف والاصطفافات التي لا تشير لفلسطين، لقد خسر شعبنا برحيله قامة وطنية كبيرة آمنت على الدوام بأن التناقض الأساس مع الاحتلال".