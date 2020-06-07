مجدلاني: شلح رجل وحدة فقدناه في ظروف دقيقة وصعبة

رام الله - دنيا الوطنقام وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطييني، اليوم الاحد برئاسة الامين العام د. أحمد مجدلاني، وضم عدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وقيادة الجبهة التعازي للاخوة في حركة الجهاد الاسلامي برحيل القائد الوطني الوحدوي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح (أبو عبدالله) ،في بيت العزاء الذي تنظمه حركة الجهاد الاسلامي بمدينة البيرة .وقال مجدلاني: إن القائد رمضان شلح من ابرز مؤسسي الحركة الوطنية الاسلامية ، ورجل الوحدة ، الذي فقدناه ،في ظروف دقيقة وصعبة تمر بها قضية شعبنا،تحتاج للقادة والمناضلين،أصحاب الرؤى السديدة والمنحازة للقرار الوطني الفلسطيني المستقل ،فرحيله بعد سنوات طويلة من النضال والعطاء والكفاح الوطني،يشكل خسارة لشعبنا وقضيته الوطنية.