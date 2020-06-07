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حماس: هنية تلقى موافقة مصرية لنقل جثمان رمضان شلح إلى غزة

حماس: هنية تلقى موافقة مصرية لنقل جثمان رمضان شلح إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس، إن الجهود التي بذلها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لنقل جثمان القائد الوطني رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي تكللت بالنجاح.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، نشرته على موقعها الرسمي: "أبلغت قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة رئيس الحركة بالموافقة على نقل جثمان الفقيد بشكل خاص إلى قطاع غزة.

وحسب البيان، فقد عبر رئيس المكتب السياسي عن شكره للقيادة المصرية بالخصوص، لا سيما في ظل الظروف الدولية المتعلقة بالتنقل وحركة الطائرات بسبب جائحة كورونا.

ودعا هنية، شعبنا لأوسع مشاركة في تشييع القائد الراحل إلى مثواه الأخير بما يليق بمكانته ومسيرته ومشروع الجهاد والمقاومة.

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