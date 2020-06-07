الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يصدر بياناً بشأن اقتحام مقره بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقطاع غزة، وبشدة، اليوم، قيام ما وصفها، "فئة ضالة وخارجة عن الصف الوطني" باقتحام مقره في مدينة غزة والاعتداء على عدد من النقابيين والعاملين فيه.



واعتبر الاتحاد في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الحادثة المشينة والاعتداء الآثم على مقر الاتحاد والنقابيين والعاملين فيه، يهدف لعرقلة عمله في القطاع، والتي تنبذه كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بكافة اطيافه السياسية والنقابية والمجتمعية.



وشدد الاتحاد أن الاعتداء على مقره والنقابيين فيه هو اعتداء على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، في إطار المخطط والهجمة الشرسة لاستهداف مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، السياسية والتمثيلية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



ودعا الاتحاد الجهات المختصة بالتصدي الحازم لهذه الحادثة وغيرها وملاحقة مقترفيها والمعتدين وتقديمهم للعدالة، وإعادة الثقة للمواطنين والمؤسسات العامة والأهلية التي تتعرض لمطرقة الاحتلال وسنديان الانقسام.