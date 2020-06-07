عاجل

  • حماس: هنية تلقى موافقة مصرية لنقل جثمان رمضان شلح إلى غزة

  • ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن

  • ترامب:أمرت الحرس الوطني ببدء الانسحاب من واشنطن ويمكن استدعاؤهم من جديد إذا دعت الحاجة

  • ترامب:أمرت الحرس الوطني ببدء الانسحاب من واشنطن ويمكن استدعاؤهم من جديد إذا دعت الحاجة

  • العراق: تسجيل 28 وفاة و1268 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

طلاب الطب البشري بـ "أبو ديس"–فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس يصدرون بياناً "مهماً"

طلاب الطب البشري بـ "أبو ديس"–فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس يصدرون بياناً "مهماً"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر طلاب الطب البشري في جامعة القدس أبو ديس – فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس، بياناً حول ما تم خلال التعليم الالكتروني خلال فترة الطوارئ.

ووجه الطلاب بياناهم إلى رئيس الوزراء د.محمد اشتية،  وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، رئيس جامعة القدس أبو ديس الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد التيان.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

نحن أبناؤكم طلاب كلية الطب البشري في جامعة القدس أبو ديس – فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس نثمّن جهود سيادتكم المبذولة في مواجهة جائحة (كورونا)، ونعلم أنّكم تحاربون على أكثر من جبهة، وكلنا ثقة بحكمتكم وحسن قيادتكم.  

منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتوقف سير العملية التعليمية والتدريب السريري في المستشفيات وذلك في تاريخ 5 آذار/مارس 2020 لم تصدر الكلية أيَ قرار واضح باستكمال العام الدراسي ، وقد كان ذلك مُبرَّراً بحكم وضع الطوارئ الذي يعيشه العالم ؛ على الرغم من أنّ كليات الطب البشري في جامعات المملكة الهاشمية الأردنية وكلية الطب البشري في الجامعة الإسلامية قامت بتحديد مصير طلابها وذلك بإصدار قرار اعتماد آلية ناجح / راسب، ولكن مع عودة الحياة تدريجياً وتخفيف حالة الطوارئ ما زالت الكلية ممتنعة عن إصدار أي قرار وإبقاء حالنا مجهول المصير؛ مما زاد من حالة التيه والتّخبط لدى الطلبة. 

منذ انتشار فيروس (كورونا) أكدّنا على جهوزيتنا واستعدادنا للعمل ضمن الطواقم الطبية باعتباره واجباً وطنياً. 

ولكن مع صمت الكلية المستمر طالبنا المسؤولين باتخاذ قرارات حكيمة مُنصفة وسريعة تتماشى مع كوننا قد ابتعدنا لفترةٍ طويلة عن الدوام السريري ، وتُساوينا بأقراننا في الجامعات الأخرى عبر تفعيل وسم : #انصفونا_رابعه_خامسه ، #بدنا_ناجح_راسب ؛ ولكن لم نتلقَ أيَّ رد. 

وفي ظل هذه الظروف القاهرة التي أدّت إلى زيادة الضغط النفسي والمعنوي على الطلبة سواء بسبب ضبابية المستقبل القريب أو زيادة المسؤولية الواقعة على عاتقهم لحماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا الوباء؛ فإنّ ذلك سيؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي في الامتحانات النهائية. 

لذا نُناشد سيادتكم بـ : 

أولاً :أن يتم النظر بشكلٍ عاجل لمسألتنا واعتماد آلية ناجح / راسب الاختياري أُسوةً بزملائنا الطلبة في الجامعات المجاورة داخل الوطن وخارجه. 

ثانياً : نؤكّد حرصنا التام على تعويض الفترة المتبقية من الدوام السريري ، وهذا ينطلق من شديد حرصنا على الإلمام بالخبرة العملية. 

ونختتم بالقول إنّ الحفاظ على العهد القائم بيننا وبينكم وجودة التعليم هي السلاح الوحيد الذي نملكه لضمان مستقبل وطننا الحبيب. 

دُمتم ذخراً لنا. 

وتقبّلوا فائق الاحترام والتقدير.  

.



أخبار ذات صلة

مجدلاني: شلح رجل وحدة فقدناه في ظروف دقيقة وصعبة

مجدلاني: شلح رجل وحدة فقدناه في ظروف دقيقة وصعبة

حماس: هنية تلقى موافقة مصرية لنقل جثمان رمضان شلح إلى غزة

حماس: هنية تلقى موافقة مصرية لنقل جثمان رمضان شلح إلى غزة

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يصدر بياناً بشأن اقتحام مقره بغزة

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يصدر بياناً بشأن اقتحام مقره بغزة

إعلام الجهاد: جثمان رمضان شلح سيدفن في قطاع غزة

إعلام الجهاد: جثمان رمضان شلح سيدفن في قطاع غزة

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنعي شلح

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنعي شلح

قوات الاحتلال تهدم بركسات الباعة على حاجز قلنديا

قوات الاحتلال تهدم بركسات الباعة على حاجز قلنديا

وزير الأشغال يبحث مع رئيس بلدية البيرة المواضيع المشتركة

وزير الأشغال يبحث مع رئيس بلدية البيرة المواضيع المشتركة

&#34;حماس&#34; تصدر بياناً بشأن رسالة مجموعة السلام العربية حول الوحدة الوطنية

"حماس" تصدر بياناً بشأن رسالة مجموعة السلام العربية حول الوحدة الوطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

مجدلاني: شلح رجل وحدة فقدناه في ظروف دقيقة وصعبة

مجدلاني: شلح رجل وحدة فقدناه في ظروف دقيقة وصعبة

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يصدر بياناً بشأن اقتحام مقره بغزة

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يصدر بياناً بشأن اقتحام مقره بغزة

طلاب الطب البشري بـ &#34;أبو ديس&#34;–فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس يصدرون بياناً &#34;مهماً&#34;

طلاب الطب البشري بـ "أبو ديس"–فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس يصدرون بياناً "مهماً"

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنعي شلح

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنعي شلح

قوات الاحتلال تهدم بركسات الباعة على حاجز قلنديا

قوات الاحتلال تهدم بركسات الباعة على حاجز قلنديا

وزير الأشغال يبحث مع رئيس بلدية البيرة المواضيع المشتركة

وزير الأشغال يبحث مع رئيس بلدية البيرة المواضيع المشتركة

العاروري عن شلح: فقدنا قائدًا ومفكرًا قلّ أن يجود الزمان بمثله

العاروري عن شلح: فقدنا قائدًا ومفكرًا قلّ أن يجود الزمان بمثله

الرئيس عباس يعزي بوفاة الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان شلح

الرئيس عباس يعزي بوفاة الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان شلح

منوعات

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في &#34;البرنس&#34;

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في "البرنس"

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

عربي

الإمارات لمصر: &#34;إعلان القاهرة&#34; يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا

الإمارات لمصر: "إعلان القاهرة" يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا

شاهد: &#34;أجراس الفتنة&#34; تُقرع في لبنان.. ودعوات من الرئيس اللبناني لوأدها

شاهد: "أجراس الفتنة" تُقرع في لبنان.. ودعوات من الرئيس اللبناني لوأدها

نائب أردني: يجب الإنسحاب من اتفاقية &#34;وادي عربة&#34; والسعودية لن تسحب الوصاية الهاشمية

نائب أردني: يجب الإنسحاب من اتفاقية "وادي عربة" والسعودية لن تسحب الوصاية الهاشمية

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث