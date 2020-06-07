طلاب الطب البشري بـ "أبو ديس"–فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس يصدرون بياناً "مهماً"

أصدر طلاب الطب البشري في جامعة القدس أبو ديس – فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس، بياناً حول ما تم خلال التعليم الالكتروني خلال فترة الطوارئ.



ووجه الطلاب بياناهم إلى رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، رئيس جامعة القدس أبو ديس الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد التيان.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



نحن أبناؤكم طلاب كلية الطب البشري في جامعة القدس أبو ديس – فرع الأزهر من المستويين الرابع والخامس نثمّن جهود سيادتكم المبذولة في مواجهة جائحة (كورونا)، ونعلم أنّكم تحاربون على أكثر من جبهة، وكلنا ثقة بحكمتكم وحسن قيادتكم.



منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتوقف سير العملية التعليمية والتدريب السريري في المستشفيات وذلك في تاريخ 5 آذار/مارس 2020 لم تصدر الكلية أيَ قرار واضح باستكمال العام الدراسي ، وقد كان ذلك مُبرَّراً بحكم وضع الطوارئ الذي يعيشه العالم ؛ على الرغم من أنّ كليات الطب البشري في جامعات المملكة الهاشمية الأردنية وكلية الطب البشري في الجامعة الإسلامية قامت بتحديد مصير طلابها وذلك بإصدار قرار اعتماد آلية ناجح / راسب، ولكن مع عودة الحياة تدريجياً وتخفيف حالة الطوارئ ما زالت الكلية ممتنعة عن إصدار أي قرار وإبقاء حالنا مجهول المصير؛ مما زاد من حالة التيه والتّخبط لدى الطلبة.



منذ انتشار فيروس (كورونا) أكدّنا على جهوزيتنا واستعدادنا للعمل ضمن الطواقم الطبية باعتباره واجباً وطنياً.



ولكن مع صمت الكلية المستمر طالبنا المسؤولين باتخاذ قرارات حكيمة مُنصفة وسريعة تتماشى مع كوننا قد ابتعدنا لفترةٍ طويلة عن الدوام السريري ، وتُساوينا بأقراننا في الجامعات الأخرى عبر تفعيل وسم : #انصفونا_رابعه_خامسه ، #بدنا_ناجح_راسب ؛ ولكن لم نتلقَ أيَّ رد.



وفي ظل هذه الظروف القاهرة التي أدّت إلى زيادة الضغط النفسي والمعنوي على الطلبة سواء بسبب ضبابية المستقبل القريب أو زيادة المسؤولية الواقعة على عاتقهم لحماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا الوباء؛ فإنّ ذلك سيؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي في الامتحانات النهائية.



لذا نُناشد سيادتكم بـ :



أولاً :أن يتم النظر بشكلٍ عاجل لمسألتنا واعتماد آلية ناجح / راسب الاختياري أُسوةً بزملائنا الطلبة في الجامعات المجاورة داخل الوطن وخارجه.



ثانياً : نؤكّد حرصنا التام على تعويض الفترة المتبقية من الدوام السريري ، وهذا ينطلق من شديد حرصنا على الإلمام بالخبرة العملية.



ونختتم بالقول إنّ الحفاظ على العهد القائم بيننا وبينكم وجودة التعليم هي السلاح الوحيد الذي نملكه لضمان مستقبل وطننا الحبيب.



دُمتم ذخراً لنا.



وتقبّلوا فائق الاحترام والتقدير.



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رام الله - دنيا الوطن