إعلام الجهاد: جثمان رمضان شلح سيدفن في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أن جثمان الأمين العام السابق للحركة رمضان شلح، سيواري الثرى في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مصر وافقت على نقل الجثمان.
أكدت وسائل إعلام تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أن جثمان الأمين العام السابق للحركة رمضان شلح، سيواري الثرى في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مصر وافقت على نقل الجثمان.
وفي السياق، قالت قناة الأقصى الفضائية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يجري اتصالات لنقل جثمان شلح إلى قطاع غزة ودفنه فيها.
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