قوات الاحتلال تهدم بركسات الباعة على حاجز قلنديا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بركسات وبسطات لباعة متجولين في محيط حاجز قلنديا ومدخل بلدة الرام الشمالي، شمال القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى المكان وشرعت بهدم بسطات لباعة متجولين قرب الحاجز وبركسات تجارية في المنطقة بشكل مفاجئ دون إنذار مسبق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المتواجدين قرب الحاجز واعتقلت أحدهم قبل أن تندلع مواجهات مع جيش الاحتلال.