وزير الأشغال يبحث مع رئيس بلدية البيرة المواضيع المشتركة

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة، مع رئيس بلدية البيرة، عزام إسماعيل المواضيع المشتركة.



والتقى زيارة، اليوم، رئيس بلدية البيرة ، وناقشا أهمية التعاون بين الطرفين في المواضيع المشتركة، التي تخص قطاع الطرق والبنية التحتية.



وشكر زيارة رئيس البلدية على جهودهم المميزة والمستمرة، مؤكداً على أن الوزارة على استعداد دائم لإستقبال أي مشاريع يتم طرحها من قبل البلدية.



وتطرق إسماعيل إلى مشاريع البلدية الحالية، مشيراً الى دور البلدية خلال فترة الطوارئ ومواجهة فيروس (كورونا).



كما أكد زيارة على حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع بلدية البيرة، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة أثناء عملية تصميم طريق سطح مرحبا-كفر عقب-الرام، حيث أن هذا الطريق هو مشروع بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة ما يقارب 30

ألف دولار، وتكمن أهميته كونه موازي ومساند لشارع قلنديا الرئيس والذي سيحل المشكله المرورية بالكامل كونه يربط محافظات الوطن الجنوبية والشمالية، والذي يشكل احدى بواباتنا نحو القدس الشريف.







رام الله - دنيا الوطن