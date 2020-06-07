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شؤون فلسطينية

"حماس" تصدر بياناً بشأن رسالة مجموعة السلام العربية حول الوحدة الوطنية

"حماس" تصدر بياناً بشأن رسالة مجموعة السلام العربية حول الوحدة الوطنية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، بياناً بشأن رسالة مجموعة السلام العربي حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. 

ورحبت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على لسان عضو المكتب السياسي، حسام بدران، بمسعى مجموعة السلام العربي ومبادرتها للتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعتبر هذا الجهد عملًا متممًا ومتصلًا بالجهود التي سبقت، وينم عن حرص المجموعة على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته.

وأكدت حركة حماس جاهزيتها للتعامل مع هذا المسعى المنسجم مع رؤاها وقيمها الوطنية المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على قاعدة الشراكة الوطنية، ووفقًا لمبدأ "شركاء في الدم شركاء في القرار"، وهو القاعدة ذاتها التي أسست للتوافق الفلسطيني العريض على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية حتى يتسنى مشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والوطنية، تبدأ بعقد الإطار القيادي المؤقت.

وقالت: إن حركة حماس إذ تؤمن بأهمية كل جهد عربي وإقليمي ودولي مساند لشعبنا المناضل وقضيته العادلة، لتؤكد ترحيبها بما ورد في رسالة مجموعة السلام العربي من نقاط متعلقة بضرورة تحشيد الشارع الفلسطيني، وجمع كلمته في مواجهة المشاريع الصهيونية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مشروع الضم الذي تسعى دولة الاحتلال من خلاله إلى نهب الأرض وتعميق الاحتلال، وفرض سياسة الأمر الواقع، وعليه فهي تؤكد جاهزيتها للتعامل بإيجابية مع هذه المبادرة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عباس زكي، قال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن هذه المجموعة هي عبارة عن 30 شخصية عربية، تشمل رؤساء ورؤساء وزراء سابقين، ويحاولون حل بعض الصراعات في الوطن العربي، وأنا جزء من هذه المجموعة.

وأضاف: هم أرسلوا رسالة للرئيس عباس، وكل الأمناء العامين ليقولوا: إنه حان الوقت لاستعادة الوحدة، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخطط الضم.

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