الرئيس عباس يعزي بوفاة الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان شلح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، محمد شلح معزيا بوفاة شقيقه الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان شلح.



وأعرب الرئيس عباس، في الاتصال الهاتفي عن تعازيه الحارة بوفاة المناضل الوطني رمضان شلح، مؤكدا أنه بوفاته خسرنا قامة وطنية كبيرة.



ودعا، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.