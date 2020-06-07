162 معتقلًا من القدس في أيار الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، أن قوات الاحتلال نفذت 162 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بينهم 6 إناث.



وأوضح مركز وادي حلوة، إن من بين المعتقلين 6 إناث و12 فتى وطفل واحد يبلغ عمره أقل من 12 عاما، مبينًا أن من بين المعتقلين الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام منزله في حي الصوانة من قبل أفراد المخابرات، ومحافظ القدس عدنان غيث خلال مشاركته في وقفة إحياء ذكرى وفاة فيصل الحسيني، واللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس.



وأشار إلى أن معظم الاعتقالات تمت خلال وقت الفجر تزامنا مع موعد السحور في شهر رمضان.



وأضاف المركز بأنه رصد كذلك صدور 24 قرار إبعاد بحق مقدسيين خلال أيار، منها 20 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، من بينها قرار بإبعاد الشيخ عكرمة صبري، إضافة إلى قراري إبعاد عن القدس، وقراري إبعاد عن البلدة القديمة.



وتواجه مدينة القدس المحتلة مخططات احتلالية استيطانية، تصاعد فيها قوات الاحتلال من اعتقالها للمقدسيين وإبعادهم لتفريغ المدينة من أهلها، عدا عن عمليات الهدم لعشرات المنازل.