الحية: الراحل شلح كان يؤكد أن بندقية المقاومة ليست للمتاجرة

الراحل رمضان شلح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الراحل رمضان شلح، تمسك بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني بفكر عميق.



وقال الحية، قبيل صلاة الغائب على الدكتور رمضان شلح: "اليوم نودع قائدًا فذًا ووطنيًا كبيرًا بموقف وطني مهيب، ونعزي أنفسنا وشعبنا وحركة الجهاد وسرايا القدس، وعائلة الراحل الكبير رمضان شلح".



وذكر أن الراحل رمضان شلح حدد بوصلته، وقال إن بندقية المقاومة ليست للمتاجرة.



وأضاف الحية: لا نودع قائدا لحركة الجهاد الإسلامي فقط؛ بل نودع قائدا وطنيا فذا.. أيها الأخوة في الجهاد الإسلامي هذا ليس مصابكم وحدكم بل مصابنا جميعا ونسأل الله أن يجعل من وفاته وشهادته عزيمة ووحدة لنا في كل المفاصل.