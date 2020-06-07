حلس: الراحل شلح كان له دور مميز في حوارات القاهرة 2005

أحمد حلس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس: إن الدكتور رمضان شلح، كان يمتاز بمواقف رائعة ووطنية وكان له دور مميز في حوارات القاهرة 2005.



وأضاف حلس، قبيل صلاة الغائب على الراحل شلح: "نودع اليوم أمين عام مجاهد قاد لعشرات السنين حركة مجاهدة ورائدة ومقاومة، مضيفًا: "أنقل لكم تعازي الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لفتح".



وأكد أن الدكتور شلح يحظى باحترام وتقدير عال من حركة فتح، فقد كان عنوانًا للحل عندما كنا نختلف في الحوارات الوطنية، وسيبقى حاضرًا بنهجه ومقاومته وفكره ورسالته.