الصحة بغزة: لم يتم فحص أي عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية



وأوضحت أن عدد الحالات المؤكدة 70 حالة، وعدد الحالات التي شفيت 41 حالة، فيما عدد الحالات النشطة 28 حالة، إضافة لحالة وفاة وحيدة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت الصحة بغزة، أنه لم تُسجل أي إصابة جديدة، وقد بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11,025 عينة، منها 10,955عينة سلبية و70عينة إيجابية.