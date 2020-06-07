حبيب: تقدمنا بطلب لمصر لنقل جثمان رمضان شلح للقطاع وقوبل برفض الاحتلال الإسرائيلي





وأوضح حبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض نقل جثمان رمضان شلح إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن شلح أوصى بدفنه بالقطاع.





وأضاف حبيب: "الاحتلال منع دخوله إلى قطاع غزة حياً وميتاً".

خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، أن حركته تقدمت بطلب للسلطات المصرية من أجل نقل جثمان أمينها العام السابق رمضان شلح لقطاع غزة.