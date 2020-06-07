نابلس: لجان الحراسة تُفشل اعتداءات للمستوطنين في حوارة

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، إن تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ياتي تطبيقا لاتفاق بين قيادة جيش الاحتلال وقيادة عصابات المستوطنين بالاستيلاء على الاراضي وتدمير ممتلكات المواطنين .



وأكد دغلس على وجود قرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة انحاء فلسطين بالتعاون والتنسيق مع كل قادة العمل الوطني وبقيادة الأقاليم بالمحافظات لا سيما مناطق التماس والاحتكاك مع الاحتلال للتاكيد على رفض شعبنا لمخطط الضم والتهجير

وأشار مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إلى أن المسيرات التي انطلقت في المحافظات الشمالية يوم الجمعة شكلت البداية في تعزيز المقاومة.



رام الله - دنيا الوطنأفشلت لجان الحراسة والطوارئ في بلدة حوارة جنوب نابلس الليلة الماضية اعتداء جديدا للمستوطنين على المحال التجاريةللمواطنين.